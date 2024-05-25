В Ростовской области полицейские обнаружили в подпольной нарколаборатории около 37 кг «синтетики»

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из ГУНК МВД России при проведении оперативно-розыскных мероприятий пресекли деятельности лаборатории по производству запрещённых веществ.
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