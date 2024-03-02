ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 842 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Геннадий Свешников
    Как же это приятно,когда за Мир во всём Мире соревнуется молодёжь со всего мира!Браво Сочи! Браво Сириус-За Мир во вс...Все флаги в Сочи ...
  • Иванов
    Определить из какой страны прилетели и отправить туда искандеры.Средства ПВО сбил...
  • Виталий
    Ну хоть кто-то умный естьАмериканский подп...

На Украине усомнились в получении Taurus от Германии

На Украине усомнились в получении Taurus от Германии

Распространившаяся запись беседы немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту демонстрирует, что дальнобойные ракеты Taurus не смогут быть применены Вооруженными силами Украины (ВСУ) раньше, чем через шесть месяцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх