На Украине усомнились в получении Taurus от Германии

Распространившаяся запись беседы немецких офицеров, обсуждавших удар ракетами Taurus по Крымскому мосту демонстрирует, что дальнобойные ракеты Taurus не смогут быть применены Вооруженными силами Украины (ВСУ) раньше, чем через шесть месяцев.
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