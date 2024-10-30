Российские власти могут добиться целей специальной военной операции на Украине уже в 2025 году, пишет газета Washington Post.
«Мрачная реальность»: в США назвали сроки выполнения целей СВО России
Комментарии
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Дмитрий Гурин
А типы из "Washington Post" вообще что то знают про цели России на СВО? Или как всегда...Мордор с гоблинами (так один генеральчик ВСУ наших ребят называет) наступает и скоро, очень скоро нападет на ... так нападет, что........... А оно таки России надо? Сами загнетесь и помогать не будем....
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radiofree
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