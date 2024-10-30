«Мрачная реальность»: в США назвали сроки выполнения целей СВО России

Дмитрий Гурин

А типы из "Washington Post" вообще что то знают про цели России на СВО? Или как всегда...Мордор с гоблинами (так один генеральчик ВСУ наших ребят называет) наступает и скоро, очень скоро нападет на ... так нападет, что........... А оно таки России надо? Сами загнетесь и помогать не будем....