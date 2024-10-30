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Политика как она есть

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«Мрачная реальность»: в США назвали сроки выполнения целей СВО России

«Мрачная реальность»: в США назвали сроки выполнения целей СВО России

Российские власти могут добиться целей специальной военной операции на Украине уже в 2025 году, пишет газета Washington Post.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
А типы из &quot;Washington Post&quot; вообще что то знают про цели России на СВО? Или как всегда...Мордор с гоблинами (так один генеральчик ВСУ наших ребят называет) наступает и скоро, очень скоро нападет на ...  так нападет, что........... А оно таки России надо? Сами загнетесь и помогать не будем....
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