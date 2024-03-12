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Буланова раскрыла, как ее называет муж

Буланова раскрыла, как ее называет муж

Российская артистка Татьяна Буланова призналась, что она считает себя «слегла недоразвитой». По ее словам, она чувствует себя так из-за своего молодого мужа Валерия Руднева, который любит называть ее «мой ребеночек».

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Алкашка ,и как сама говорит&quot; слегка недоразвитая&quot;......
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23 час.

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