Буланова раскрыла, как ее называет муж

Российская артистка Татьяна Буланова призналась, что она считает себя «слегла недоразвитой». По ее словам, она чувствует себя так из-за своего молодого мужа Валерия Руднева, который любит называть ее «мой ребеночек».
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