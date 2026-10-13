В Эстонии боятся счетов за ЖКУ из-за повышения тарифов на отопление

В городе Нарва на северо-востоке Эстонии резко повысили тарифы на отопление, жители города боятся новых счетов за квартиры, выяснило РИА Новости, изучив комментарии в соцсетях.
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