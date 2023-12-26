Страховым компаниям продлили срок для увеличения уставного капитала

25 декабря 2023 года Федеральным законом №631-ФЗ приняты законодательные поправки, согласно которым очередной этап повышения минимального размера уставного капитала для страховых организаций переносится на 1 января 2025 года.
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