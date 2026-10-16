Los Angeles Times: “In the final stretch of the 2026 midterms, nearly two weeks out from election day, a White House that has enjoyed relative stability over the past two years has returned to the state of disarray that characterized much of Trump’s early political career, anticipating sweeping losses to Democrats in the House and Senate.
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