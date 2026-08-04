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Царьград

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Головин: "Единая Россия" интегрирует ветеранов в общество

Головин: "Единая Россия" интегрирует ветеранов в общество

Владислав Головин, Герой Российской Федерации, рассказал, как "Единая Россия" поддерживает интеграцию ветеранов Специальной военной операции в общество через реабилитацию, профориентацию и наставничество, уделяя внимание методической подготовке и работе с молодежью.

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