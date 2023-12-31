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Закон, порядок, государство

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Силы Балтийского флота в 2023 году приняли участие в ряде крупных мероприятий боевой подготовки

Силы Балтийского флота в 2023 году приняли участие в ряде крупных мероприятий боевой подготовки

По итогам 2023 учебного года лучшими кораблями на Балтийском флоте признаны корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Калининград», малый противолодочный корабль «Алексин», малый ракетный корабль «Град», базовый тральщик «Павел Хенов» и корабль связи «Сызрань».

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