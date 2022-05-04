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Энергоэффективный гостевой дом в штате Колорадо

Энергоэффективный гостевой дом в штате Колорадо

Zefirka > Картинки и фото > Энергоэффективный гостевой дом в штате Колорадо Умные системы и утилизированные материалы представлены в дополнительном жилом комплексе архитектурной фирмы Tres Birds, который городские власти назвали недорогим жильем.

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