Zefirka > Картинки и фото > Энергоэффективный гостевой дом в штате Колорадо Умные системы и утилизированные материалы представлены в дополнительном жилом комплексе архитектурной фирмы Tres Birds, который городские власти назвали недорогим жильем.
Zefirka > Картинки и фото > Энергоэффективный гостевой дом в штате Колорадо Умные системы и утилизированные материалы представлены в дополнительном жилом комплексе архитектурной фирмы Tres Birds, который городские власти назвали недорогим жильем.
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