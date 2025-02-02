The Times of Israel узнала о расследовании в Израиле в отношении жены Нетаньяху

Полиция Израиля начала расследование в отношении жены премьер-министра Биньямина Нетаньяху Сары в связи с заявленными в 2024 году в эфире телеканала N12 обвинениями в том, что она пыталась запугивать свидетеля и предпринимала попытки вмешаться в судебный процесс по трем делам о злоупотреблениях против ее мужа.