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Стали известны подробности загадочного отравления топ-менеджера «Мособлгаза»

Стали известны подробности загадочного отравления топ-менеджера «Мособлгаза»

Стали известны подробности загадочного отравления топ-менеджера «Мособлгаза» Кирилла Егорова. Мужчина умер в Подмосковье, однако симптомы недомогания у него и членов его семьи начали проявляться раньше, в Египте, где они отдыхали накануне трагедии.

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