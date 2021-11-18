Стали известны подробности загадочного отравления топ-менеджера «Мособлгаза» Кирилла Егорова. Мужчина умер в Подмосковье, однако симптомы недомогания у него и членов его семьи начали проявляться раньше, в Египте, где они отдыхали накануне трагедии.