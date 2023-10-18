Депутат ГД Пискарев: Генпрокуратура проверит релокантов на финансирование ВСУ

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить сбежавших из России известных людей на дискредитацию армии РФ и финансирование ВСУ из-за рубежа.
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