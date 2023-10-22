"Дорогой Джо" и "Урсула" смутили наблюдателей в Европе

Особое отношение Байдена к фон дер Ляйен насторожило наблюдателей.Как пишет обозреватель Welt Стефани Больцен, на встрече в Белом доме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен удостоилась особого внимания со стороны президента США Джо Байдена.
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