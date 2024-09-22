Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» за полгода не смогли встретиться с сыном

Родители фигуранта дела «Крокуса» Мирзоева полгода не могут с ним встретиться Родители фигуранта дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полгода не могут с ним встретиться.