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Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» за полгода не смогли встретиться с сыном

Родители фигуранта дела о теракте в «Крокусе» за полгода не смогли встретиться с сыном

Родители фигуранта дела «Крокуса» Мирзоева полгода не могут с ним встретиться Родители фигуранта дела о теракте в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) полгода не могут с ним встретиться.

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Комментарии
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людмила макарова
А что они ещё хотят? Какие им свидания с террористом? Вообще его давно нужно уничтожить
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12 час.
МАКСИМ
А родители погибших не могут встретиться с детьми
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5 час.

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