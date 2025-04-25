На субординированных депозитах в рамках проекта ВСМ разместят 300 миллиардов рублей

Это проект Минфина РФ Министерство финансов в этом году разместит 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на субординированных депозитах в целях финансирования проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.
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