На субординированных депозитах в рамках проекта ВСМ разместят 300 миллиардов рублей

Это проект Минфина РФ Министерство финансов в этом году разместит 300 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на субординированных депозитах в целях финансирования проекта первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.