Поршнев начал тренерскую карьеру в Саратове: «У меня в команде порядка 10 человек, младшие и старшие юноши-девушки»

Бывший биатлонист Никита Поршнев рассказал, что начал тренерскую деятельность. «Я думаю, что у каждого спортсмена, как и у простого человека, рано или поздно возникает такой вопрос к самому себе – что делать дальше? С 2022 года мне удалось выиграть почти все возможные медали, которые можно получить, бегая у нас в России.