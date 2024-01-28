Глава Минэнерго Бельгии высказал сомнения в возможности страны отказаться от импорта СПГ из РФ Ирэн ОрлонскаяГлава Минэнерго Бельгии высказала сомнения относительно возможности полного отказа страны от импорта СПГ из России.
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