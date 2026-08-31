В Севастополе завтра пройдут линейки для 1 и 11 классов

Они должны уложиться в 20 минут.Оперативный штаб принял решение, что 1 сентября в Севастополе линейки пройдут только для первоклассников и одиннадцатиклассников, а их продолжительность не превысит 20 минут при минимальном числе гостей.
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