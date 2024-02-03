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На Украине ответили Путину, где будет демилитаризованная зона

На Украине ответили Путину, где будет демилитаризованная зона

Киев отодвинет демилитаризованная зону минимум до Москвы, заявил секретарь СНБО Данилов. По его словам, Украина сейчас наращивает производство оружия, и многие российские города, включая столицу и Петербург, уже "под прицелом".

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