На Украине ответили Путину, где будет демилитаризованная зона

Киев отодвинет демилитаризованная зону минимум до Москвы, заявил секретарь СНБО Данилов. По его словам, Украина сейчас наращивает производство оружия, и многие российские города, включая столицу и Петербург, уже "под прицелом".
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