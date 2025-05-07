В Барнауле росгвардейцы спасли пенсионера, сутки бесцельно бродившего по улицам

Вначале мужчина даже не смог пояснить, кто он, где проживает и почему ночью не находится дома В Алтайском крае сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который сутки считался пропавшим без вести, сообщает региональное управление ведомства.
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