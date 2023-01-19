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В Хабаровске сотрудники полиции провели однодневную стажировку для школьников и учащихся колледжа

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю, инспекторы ПДН отдела полиции № 8, представители подразделения по контролю за оборотом наркотиков и Общественного совета при УМВД России по г.

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