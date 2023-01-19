В Хабаровске сотрудники полиции провели однодневную стажировку для школьников и учащихся колледжа

Сотрудники Центра кинологической службы УМВД России по Хабаровскому краю, инспекторы ПДН отдела полиции № 8, представители подразделения по контролю за оборотом наркотиков и Общественного совета при УМВД России по г.
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии