Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности к убийству Игоря Кириллова

АЖ

Александр Жигилий

Но до недавнего времени, по заявлению Путина, это были наши партнеры! Вопрос, а кто то после этих событий сделал официальное сообщение, что мы больше не партнеры? А такие заявления из нашего МИДа это, 5-е полесо к телеге,или как укус комара через фуфайку- официально это наши партнеры, это неофициально они террористы, но мы с ними дружим! А почему? Потому что родня, бизнес, счета, недвижимость очень &quot;уважаемых &quot; жителей России вся там, у ..... партнеров, увы!!!