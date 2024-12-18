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Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности к убийству Игоря Кириллова

Захарова высмеяла заявление Госдепа о непричастности к убийству Игоря Кириллова

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление Мэттью Миллера.Заявление США о том, что они не причастны к убийству генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, смехотворно.

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Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Но до недавнего времени, по заявлению Путина, это были наши партнеры! Вопрос, а кто то после этих событий сделал официальное сообщение, что мы больше не партнеры? А такие заявления из нашего МИДа это, 5-е полесо к телеге,или как укус комара через фуфайку- официально это наши партнеры, это неофициально они террористы, но мы с ними дружим! А почему? Потому что родня, бизнес, счета, недвижимость очень &amp;quot;уважаемых &amp;quot; жителей России вся там, у ..... партнеров, увы!!!
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