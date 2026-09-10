Эксперты клуба «Волга» назвали приоритеты избирателей Татарстана

На площадке Экспертного клуба «Волга в видео «Общественный запрос и ожидания накануне выборов» политологи и представители политических партий обсудили ключевые тенденции в обществе перед выборами в Государственную думу, вопросы легитимности кампании, а также специфику региональных повесток в условиях специальной военной операции.