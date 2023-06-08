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На Бульварном кольце в Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

На Бульварном кольце в Москве открылась выставка картин «невидимых» художников

Баннеры и афиши на рекламных щитах стали привычным атрибутом улиц мегаполиса. Однако в Москве на Бульварном кольце открылась выставка «невидимых художников» с картинами в стиле наивного искусства.

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