Как воронежцы будут праздновать 440‑летие города

В 2026 году Воронеж отмечает особую, знаковую дату – 440 лет со дня основания. Такой юбилей делает праздник масштабнее обычного: воронежцы готовят по-настоящему большое торжество, чтобы отдать дань уважения богатой истории и динамичному настоящему города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- РР Препараты Семавик...
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым