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Воронежские новости

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Как воронежцы будут праздновать 440‑летие города

Как воронежцы будут праздновать 440‑летие города

В 2026 году Воронеж отмечает особую, знаковую дату – 440 лет со дня основания. Такой юбилей делает праздник масштабнее обычного: воронежцы готовят по-настоящему большое торжество, чтобы отдать дань уважения богатой истории и динамичному настоящему города.

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