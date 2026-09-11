Как воронежцы будут праздновать 440‑летие города

В 2026 году Воронеж отмечает особую, знаковую дату – 440 лет со дня основания. Такой юбилей делает праздник масштабнее обычного: воронежцы готовят по-настоящему большое торжество, чтобы отдать дань уважения богатой истории и динамичному настоящему города.