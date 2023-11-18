Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Про дефицит кадров и прочее, чем ознаменована прошедшая пара недель

Про дефицит кадров и прочее, чем ознаменована прошедшая пара недель

Ожидаемо, что перед предстоящими в 2024 году выборами президента, обстановка в стране будет накаляться.

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Комментарии
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Александр Симаков
Валера, кратное увеличение чиновничества  - это по отношению к чему? К 1913 году? Не надо распространять фейковые данные о чиновниках, потому что те, кто манипулирует такими цифрами, относит к чиновникам всех людей, занятых в государственном секторе (работников госкомпаний, государственных учреждений, всех работников государственных и муниципальных органов,  которые по сути не являются чиновниками).  Доля «настоящих» чиновников, то есть государственных гражданских и муниципальных служащих, примерно вдвое меньше — это (по данным на 1 июля 2109 года) -  603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. муниципальных служащих в органах местного самоуправления. Если брать в сравнение с СССР, то при подсчёте чиновников в СССР не учитывались партийные, комсомольские  и профсоюзные функционеры. Так что не надо лохматить бабушку, Валера, заявляя о &quot;кратном увеличении&quot; чиновников.
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8 час.
АА
Алекс Архипов
Похоже мы живем в разных странах...
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3 час.
Валерий Холодок
ЗдОрово, Александр, Вы в своём репертуаре: по данным на 1 июля 2109 года? А вот на что я опирался: https://rosinfostat.ru/zarplaty-i-chislennost-chinovnikov/?ysclid=lp5kg05ktt141401693 НО! Меня интересует в первую очередь чиновники, которые, не имея НИКАКОГО представления о юриспруденции, создают ту ОСНОВУ, по которой должны жить ВСЕ люди нашей Страны. Что непонятно?
Чиновники и госслужащие Росстат: количество, зарплаты, рост
rosinfostat
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1 час.

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