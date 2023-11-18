Про дефицит кадров и прочее, чем ознаменована прошедшая пара недель

Александр Симаков

Валера, кратное увеличение чиновничества - это по отношению к чему? К 1913 году? Не надо распространять фейковые данные о чиновниках, потому что те, кто манипулирует такими цифрами, относит к чиновникам всех людей, занятых в государственном секторе (работников госкомпаний, государственных учреждений, всех работников государственных и муниципальных органов, которые по сути не являются чиновниками). Доля «настоящих» чиновников, то есть государственных гражданских и муниципальных служащих, примерно вдвое меньше — это (по данным на 1 июля 2109 года) - 603 тыс. федеральных государственных гражданских служащих, 252 тыс. региональных гражданских служащих и 395 тыс. муниципальных служащих в органах местного самоуправления. Если брать в сравнение с СССР, то при подсчёте чиновников в СССР не учитывались партийные, комсомольские и профсоюзные функционеры. Так что не надо лохматить бабушку, Валера, заявляя о "кратном увеличении" чиновников.