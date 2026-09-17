Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Столичные власти решили масштабировать программу комплексной профориентации: с января 2027 года к ней присоединятся восьмиклассники, а список площадок пополнится центром практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках, где подростки смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико-ориентированном формате .