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Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Собянин: Москва расширяет программу комплексной профориентации школьников

Столичные власти решили масштабировать программу комплексной профориентации: с января 2027 года к ней присоединятся восьмиклассники, а список площадок пополнится центром практического обучения «Профессии будущего» в Печатниках, где подростки смогут знакомиться с востребованными специальностями в практико-ориентированном формате .

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