«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони: когда фекалии дороже золота

«Дерьмо художника» Пьеро Мандзони. Итальянский художник и скульптор Пьеро Мандзони относился к молодому поколению безалаберных художников, которые стремились создать что-то нестандартное, разрушая традиционное понятие искусства.
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