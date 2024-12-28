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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Паоло Банкеро приближается к возвращению в строй. Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель

Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель. Участник Матча всех звезд сезона-23/24 вошел в фазу «возвращения к соревновательным кондициям» после разрыва косой мышцы живота, из-за которого он пропустил 28 из 33 матчей «Орландо» в этом сезоне.

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