Паоло Банкеро приближается к возвращению в строй. Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель

Форвард «Мэджик» надеется сыграть в течение следующих двух недель. Участник Матча всех звезд сезона-23/24 вошел в фазу «возвращения к соревновательным кондициям» после разрыва косой мышцы живота, из-за которого он пропустил 28 из 33 матчей «Орландо» в этом сезоне.