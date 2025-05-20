Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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О химии Трампа и Путина

О химии Трампа и Путина

Трамп эмоционал – по реакциям и действиям.Идеальная схема достижения какой-нибудь цели для Трампа:– он выражает какое-нибудь чувство (радость, ужас, осуждение, восторг);– тот, к кому Трамп обращается, делает то, что Трамп от него хочет (продолжает, усиливая радость Трампа, или немедленно прекращает и извиняется, реагируя на его осуждение).

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