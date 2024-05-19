Таро-прогноз с 20 по 27 мая 2024

Следующая неделя обещает быть довольно непростой для всех нас: ожидается много работы, но если одним это принесет еще и хороший доход, то другим, «чтобы просто оставаться на месте, придется бежать вдвое быстрее».
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