Андрей Макаров: Работа по совершенствованию системы поддержки участников спецоперации и их семей будет продолжена, это наш святой долг

Всем ветеранам Великой Отечественной войны были предоставлены льготы на медицинское обслуживание, на получение квартир, на санатории и многое что ещё. Не лгите про ветеранов Великой Отечественной войны. Отец моего мужа два раза получил квартиру. В связи с увеличением семьи. Знакомый моего отца получил разрешение и ссуду на строительство дома. Он не хотел жить в квартире. Я уже не говорю про медицинское обслуживание. Каждый год путевки в дома отдыха, санатории. Перечислить всё просто невозможно.

Андрей М

А я не вру, я просто знаю о чем пишу! Может быть вы помните постановление правительства о выделении каждому ветерану ВОВ машины? А насчет квартиры.. В 2010 моему отцу было уже 85, а в получении жилья районная администрация отказывала, пока через суд... Суд правда долго не засидал и в пользу отца вынес решение сразу.... И это длилось не один год пока.... Пока отцу уже нужна была помощь и ему тяжело стало себя "обсуживать" и он перебрался жить к сташему брату, а затем ко мне....