Toyota удвоила продажи в России, самые популярные модели — RAV4 и Highlander

Toyota Camry — на третьем местеПродажи новых автомобилей Toyota в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли более чем в два раза: за 6 месяцев на учет было поставлено 16 648 новых автомобилей японской марки против 8187 за аналогичный период прошлого года, что соответствует росту на 103%.