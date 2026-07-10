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Toyota удвоила продажи в России, самые популярные модели — RAV4 и Highlander

Toyota удвоила продажи в России, самые популярные модели — RAV4 и Highlander

Toyota Camry — на третьем местеПродажи новых автомобилей Toyota в России по итогам первого полугодия 2026 года выросли более чем в два раза: за 6 месяцев на учет было поставлено 16 648 новых автомобилей японской марки против 8187 за аналогичный период прошлого года, что соответствует росту на 103%.

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