⚡️ Помощь спасателей понадобилась двухлетнему малышу На вызов в Лазаревский район Сочи отправился отряд спасателей ЮРПСО МЧС, там мальчик застрял пальцами в сливном отверстии ванной.
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⚡️ Помощь спасателей понадобилась двухлетнему малышу На вызов в Лазаревский район Сочи отправился отряд спасателей ЮРПСО МЧС, там мальчик застрял пальцами в сливном отверстии ванной.