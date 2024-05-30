Названо число живущих в бедности украинцев

Reuters: число живущих в бедности украинцев достигло 29% населения и растет Число живущих в бедности украинцев достигло почти 30 процентов населения, такие данные названы в отчете Всемирного банка, который приводит агентство Reuters.
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