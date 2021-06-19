В Норвегии заметно сократилась добыча углеводородов

Норвегия в мае текущего года уменьшила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ (широкой фракции легких углеводородов) на 8,7% в годовом сопоставлении до 1,86 млн баррелей в сутки, следует из предварительных данных Норвежского нефтяного директората (NPD).