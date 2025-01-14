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Трамп не считает конфликт на Украине стратегически важным для США

Трамп не считает конфликт на Украине стратегически важным для США

Дональд Трамп не видит стратегической важности конфликта на Украине для США. Он надеется на переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода.

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