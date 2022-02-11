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«Милан» вряд ли потянет трансфер Ботмана. Защитника «Лилля» может перехватить «Ньюкасл»

«Милан» по-прежнему намерен подписать защитника «Лилля» Свена Ботмана. Препятствием для перехода 22-летнего нидерландца в итальянский клуб может стать его трансферная стоимость – «Лилль», вероятно, запросит гораздо большую сумму, чем смогут позволить себе «россонери», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

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