Лукашенко рассказал об особенном менталитете белорусов, вспомнив балансирующих на грани безумия политиков

Белорусы обладают характерным менталитетом, который даже в период мировых конфликтов, где некоторые политики балансируют на грани безумия, заставляет их, прежде всего, думать о необходимости работать в период уборки урожая.
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