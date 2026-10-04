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Маккенна не набрал очков в первых 3 матчах НХЛ. У первого номера драфта полезность «минус 3»

Гэвин Маккенна пока не набрал ни одного очка в НХЛ. 18-летний форвард « Торонто », выбранный под первым номером на драфте-2026, провел три матча в регулярном чемпионате и остается с 0+0.

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