Американские спутники Maxar дважды снимали Севастополь за последние дни

propleks смирнов

Если честно, конкретно меня уже за.. ли эти слюни! Надо не заниматься словесным поносом, а заниматься конкретными делами, летают американские разведчики, збить их к чёртовой матери или сделать так что бы сгорела на хрен вся электроника, а то мы только несём пургу какое у нас классное РЭБ и вооружение! Люди устали от мохания мухобойкой а заняться делом. Я думаю никто не будет против если солдаты России сделают то чему их обучили, ВОЕВАТЬ! И если надо сделать из окраины Дрезден ВОВ, должны сделать! Или нами руководят люди которым не нужна победа над хохлами вместе с нато и им наплевать что из-за их политики продолжают гибнуть люди России!!!