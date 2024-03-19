"Паранойя уже!" Захарова поставила диагноз МИД ФРГ

Захарова назвала проявлением нездоровья нежелание коллег из ФРГ называть Путина президентом России.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбительные замечания о Владимире Путине, прозвучавшие от немецких официальных лиц Германии после выборов главы России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии