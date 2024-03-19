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  • YYYYYYY XXXXXXX
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  • Виктор Александров
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"Паранойя уже!" Захарова поставила диагноз МИД ФРГ

"Паранойя уже!" Захарова поставила диагноз МИД ФРГ

Захарова назвала проявлением нездоровья нежелание коллег из ФРГ называть Путина президентом России.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала оскорбительные замечания о Владимире Путине, прозвучавшие от немецких официальных лиц Германии после выборов главы России.

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