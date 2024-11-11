Шесть домашних средств для борьбы с запорами

Запоры могут вызывать дискомфорт и сопровождаются такими симптомами, как вздутие живота и боль. Многие люди принимают слабительные средства, однако существуют природные альтернативы, которые могут более мягко помочь организму в улучшении пищеварения.
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