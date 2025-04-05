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Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Эвертона», «МЮ» сыграет с «Ман Сити» в воскресенье

В субботу «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном», «Астон Вилла» примет «Ноттингем Форест». В воскресенье «Челси» встретится на выезде с «Брентфордом», «Ливерпуль» – с «Фулхэмом», «Манчестер Юнайтед» сразится в дерби с «Манчестер Сити».

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