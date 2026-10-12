NYC Mayor Mamdani orders NYPD use-of-force review

New York City Mayor Zohran Mamdani on Monday directed the NYPD to conduct a review of its use-of-force policies for the first time in a decade.
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