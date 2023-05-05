Спички - не игрушка

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Кадыров: Россию вынуждают прибегнуть к массированным военным действиям

Кадыров: Россию вынуждают прибегнуть к массированным военным действиям

  Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку украинских беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

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