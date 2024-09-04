Светлана Бондарчук решила отказаться от миллионов бывшего мужа

Развод Светланы Бондарчука завершившийся в 2016 году, прошел без особых скандалов, хотя у пары были причины для разборок: режиссер уже встречался с Паулиной Андреевой, на которой вскоре после развода женился.
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