Kiliana (настоящее имя — Лиана Геворкян) — молодая российская поп- и хип-хоп-исполнительница армянского происхождения, получившая широкую известность благодаря вирусным трекам в социальных сетях и совместным работам с известными артистами.
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