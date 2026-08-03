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Газета.ру

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CNN: Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран

CNN: Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран

Пентагон ищет "креативные и нетрадиционные" способы оказать давление на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки Центрального военного командования (CENTCOM) страны военным аналитикам.

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