CNN: Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран

Пентагон ищет "креативные и нетрадиционные" способы оказать давление на Иран. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки Центрального военного командования (CENTCOM) страны военным аналитикам.
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